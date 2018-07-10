«عالم مدهش» يُطلق باقات «اللعب بلا حدود» و«الألعاب المختارة»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يبحث «مدهش»، الشخصية الباسمة المحبّبة لدى الأطفال دوماً عن طرق مفيدة ومسلية للترفيه عن العائلات التي يستقبلها في عالمه خلال إجازة الصيف. وقد أعدّ مغامرات إضافية لافتة لزواره خلال هذا الموسم، حيث سيقدم للجميع فرصة شراء باقة «لعب بلا حدود» مقابل 199 درهماً، أو باقة الألعاب المختارة مقابل 59 درهماً، ابتداءً من الآن وحتى بداية عيد الأضحى المبارك.

ويمكن لزوار «عالم مدهش» اللعب بلا حدود من الأحد إلى الخميس بين الساعة 10 صباحاً والـ2 بعد الظهر وقضاء أربع ساعات حافلة بالمغامرات مقابل 199 درهماً إماراتياً فقط تكون شاملة رسم الدخول.

كما يمكن للزوار استخدام باقة الألعاب المختارة من الـ10 صباحاً إلى الـ2 بعد الظهر من الأحد الى الخميس وذلك لقاء 59 د.إ فقط. يشمل السعر رسم الدخول إلى عالم مدهش والاستخدام غير المحدود لعشرة ألعاب من بينها بيت المرايا والسيارة المجنونة وسفينة القراصنة ولعبة أكواب الشاي المفضلة وغيرها. ومع شراء كل تذكرة «اللعب بلا حدود» أو «باقة الألعاب المختارة» لطفل واحد، يتم منح الدخول المجاني للشخص البالغ المرافق للطفل. ويستمر «عالم مدهش» الذي يقام بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي حتى 25 أغسطس المقبل.