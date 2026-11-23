تحتفي مكتبة محمد بن راشد بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، عبر برنامج يجمع التجارب التراثية والورش الفنية والأنشطة الترفيهية، في فعالية مفتوحة أمام أفراد المجتمع والعائلات، يوم 27 نوفمبر الجاري، من الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، في المساحات الخارجية للمكتبة.

وتقدم الاحتفالات، التي تجمع مختلف الفئات العمرية، تجارب تفاعلية تستحضر جوانب من الحياة الإماراتية التقليدية، وتعيد تقديمها بأساليب تناسب الأجيال الجديدة، بما يتيح للزوار الاقتراب من تفاصيل الموروث المحلي، والتعرف إلى بعض المهن والعادات التي شكّلت جزءاً من ذاكرة المجتمع.

ويضم البرنامج أركاناً وأنشطة مستوحاة من البيئة الإماراتية، من بينها تجربة «خَرْف النخل»، التي تتيح للزوار التعرف إلى جني الرطب باستخدام الأدوات التقليدية، وركن «الصيد بالقرقور»، الذي يقدم محاكاة تفاعلية لمهنة الصيد، إلى جانب «دكان الخور»، الذي يستعيد أجواء الدكاكين القديمة وتفاصيلها.

وتتوزع على امتداد الفعالية ورش فنية وإبداعية، تشمل الرسم على الفخار وتزيينه بالرموز الوطنية، وتنسيق النباتات المحلية، وفي مقدمتها شجرة الغاف، فضلاً عن جدار فني جماعي يشارك الزوار في تلوينه، وركن مخصص للأطفال.

وتشمل الأنشطة الترفيهية ألعاب السيارات الإلكترونية، وتحديات الدقة والتركيز، وتجارب التحكم في المركبات عن بُعد، إلى جانب مساحة تتيح للأطفال التفاعل مع حيوانات المزرعة الأليفة، تحت إشراف مختصين.

وتحضر المأكولات المحلية ضمن البرنامج من خلال تجارب للطهي الحي، تقدم أطباقاً إماراتية تقليدية، من بينها اللقيمات والخبز الشعبي، إلى جانب مجموعة من الأطباق والمشروبات المحلية، لتكتمل بذلك تجربة تجمع بين استعادة الموروث والتفاعل العائلي.

ودعت مكتبة محمد بن راشد أفراد المجتمع والعائلات إلى المشاركة في الاحتفالات والاستمتاع بالأنشطة والورش والتجارب المتنوعة، التي تسلط الضوء على ثراء الموروث الإماراتي، وتعزز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وأوضحت أن المشاركة مجانية، على أن يتم التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.mbrl.ae، فيما يمكن للجمهور متابعة منصاتها للاطلاع على تفاصيل البرنامج وآخر مستجدات الفعاليات.