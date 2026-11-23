نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن مبادرة «المجالس الثقافية»، لقاءً ثقافياً وجلسة حوارية مع الكاتب والإعلامي والمخرج الإماراتي، ناصر الظاهري، للحديث عن كتابه «حارسات الوقت والمدن»، الذي يوثق أشهر الساعات ومعالمها في نحو 120 مدينة حول العالم، مستعرضاً رحلة امتدت 35 عاماً من البحث والتصوير وجمع المعلومات.

وبحضور المؤرخ الدكتور فالح حنظل، استهل مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، الجلسة بالإشادة بما يتضمنه الكتاب من جهد بحثي وتوثيقي واهتمام بالتفاصيل، مؤكداً أنه يُمثل إضافة ثقافية ومعرفية، ويعكس مثابرة المؤلف وشغفه بالبحث والاستكشاف.