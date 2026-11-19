نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جلسة معرفية بمشاركة أكثر من 126 ممثلاً عن 25 جهة حكومية محلية، استعرضت خلالها تجربتها في تطوير منظومة النضج الرقمي، وأبرز الممارسات والمبادرات التي تبنتها لتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وحوكمة البيانات والمعلومات، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والارتقاء بالأداء المؤسسي. وتأتي الجلسة في إطار حرص «دبي للثقافة» على مشاركة تجاربها وخبراتها مع الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة، بما يدعم مستهدفات «استراتيجية دبي الرقمية»، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستباقية. وشهدت الجلسة، التي عقدت افتراضياً، استعراض سلسلة من التجارب العملية التي أسهمت في رفع مستوى النضج الرقمي لدى الهيئة، ضمن أربعة محاور رئيسة، شملت: تجارب المدينة الرقمية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، مع إبراز دورها في تطوير الخدمات الرقمية ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة التطورات التقنية. كما تناولت الجلسة أهمية الابتكار والتحسين المستمر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات لتحسين جودة الخدمات، وتطوير آليات اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات وحماية المعلومات والأصول الرقمية. من ناحيته، قال مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في «دبي للثقافة»، محمد الحمادي، إن التحول الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، مضيفاً: «يتطلب بناء بيئة حكومية رقمية متكاملة الاستثمار في المعرفة والكفاءات البشرية، وتطوير أساليب العمل، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحويل التقنيات الحديثة إلى قيمة ملموسة تنعكس على جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، وتحرص (دبي للثقافة) على أن تكون تجاربها الرقمية مصدراً للمعرفة والخبرة التي يمكن مشاركتها مع شركائها في حكومة دبي، والاستفادة منها في تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات».

محمد الحمادي:

«الهيئة» تحرص على أن تكون تجاربها الرقمية مصدراً للمعرفة والخبرة التي يمكن مشاركتها.