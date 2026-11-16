مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: الكتاب يصون الذاكرة

أكدت مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة سيف بن حريز، أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة في مسار المركز المعرفي، لما يوفره من فرصة للقاء القارئ والباحث والمهتم بالتراث في واحدة من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وقالت: «ننظر إلى الكتاب باعتباره أكثر من وعاء للمعرفة؛ فهو وسيلة لحفظ الذاكرة وإطالة عمر التجربة الإنسانية، وعندما نوثق التراث في بحث، أو نحفظ لحظة في صورة، أو نستعيد حكاية تناقلتها الأجيال، فإننا نمنح جزءاً من ذاكرتنا فرصة جديدة للبقاء والوصول إلى من يأتي بعدنا».

وأضافت: «حرصنا على أن تعكس مشاركتنا في معرض الشارقة للكتاب، الذي اختتم أمس دورته الـ45، تنوع الموروث نفسه، فهناك التاريخ والثقافة والصورة والحكاية والذاكرة الاجتماعية، ولكل منها طريقته في رواية المجتمع. وما لمسناه من اهتمام الزوار والباحثين بإصدارات المركز يؤكد أن المحتوى التراثي حين يُبحث ويوثق ويقدم بصورة علمية وجاذبة، فإنه يظل حاضراً وقادراً على مخاطبة مختلف الأجيال».

وشكل جناح المركز طوال أيام المعرض مساحة مفتوحة للكتاب والباحثين والمهتمين بالتراث والثقافة، واستقبل أعداداً كبيرة من الزوار الذين اطلعوا على محتوياته وإصداراته، وتعرفوا إلى طبيعة المشاريع البحثية والمعرفية التي تنفذها إدارة البحوث والدراسات، وما تقدمه من أعمال تسهم في توثيق جوانب من تاريخ المجتمع الإماراتي.