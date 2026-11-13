«الإمارات الدولي للملصق» ينطلق الإثنين المقبل

تفتتح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، الإثنين المقبل، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدولي للملصق، تحت شعار «أسرة واحدة.. قصص متعددة»، وذلك في مقر الندوة بمنطقة الممزر، عند الساعة السابعة مساءً، ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام بفنون التصميم والملصق، بوصفها أحد أشكال التعبير البصري، ووسيلة إبداعية قادرة على نقل الأفكار والرسائل الثقافية والإنسانية، والتعبير عن تنوّع التجارب والحكايات التي تجمع أفراد المجتمع. ويحمل شعار الدورة الجديدة دلالات تتصل بالأسرة باعتبارها مساحة مشتركة تتعدد داخلها التجارب والقصص، وتتقاطع فيها القيم والذكريات والعلاقات الإنسانية.