الجابري في ضيافة «العويس»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، على هامش مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ45، محاضرة بعنوان «الشعر المعاصر في الخليج العربي»، قدمها الدكتور مبارك عيسى الجابري، بحضور الأمين العام للمؤسسة، عبدالحميد أحمد، ونخبة من المثقفين والشعراء والنقاد.

واستهل الجابري محاضرته بعيداً عن الجدل حول مفهوم المعاصرة، إذ حصرها في الانطلاق من نهايات ستينات القرن الماضي، باعتبارها مفصلاً مهماً للتحديث، لسببين: التغيرات التي طرأت في الوعي العربي بعد هزيمة 67، والتحولات الجذرية في الخليج نتيجة خروج بريطانيا وظهور النفط مع التأثير الكبير لمصر في تلك الحقبة.