جناح «الأرشيف» يعرّف بالتراث الإماراتي ودور الترجمة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرتين حول الترجمة ودورها في نقل المعرفة، والتعريف بالتاريخ والتراث الثقافي الإماراتي، ضمن برنامجه المصاحب لمشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكد المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، الدكتور حمد المطيري، أن البرنامج يعكس حرص الأرشيف على إتاحة المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز الوعي بأهمية التوثيق والترجمة في حفظ الذاكرة الوطنية.

وقدم المحاضرتين خبير الترجمة في «الأرشيف»،

البروفيسور صديق جوهر، وشهدت المحاضرتان تفاعلاً من رواد المعرض.