رحلة عبر 9 قرون في جناح «ضيف الشرف»

تأخذ مخطوطات عُمانية نادرة زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في رحلة عبر تسعة قرون من تاريخ المعرفة، من صفحات دوّن عليها العلماء والنسّاخ مسائل الفقه والقراءات القرآنية، إلى مؤلفات تناولت تشريح جسم الإنسان، وطرق الملاحة البحرية، ورحلات العمانيين إلى مدن العالم، إذ يعرض جناح سلطنة عُمان، ضيف شرف الدورة الـ45 من المعرض، مجموعة من هذه المقتنيات التي تكشف عن تنوع الحركة العلمية والثقافية في السلطنة، وما حفظته المخطوطات من معارف وتجارب انتقلت بين الأجيال.

وتتصدر المعروضات مخطوطة «مجموع في السير والجوابات»، التي تعود إلى عام 531 للهجرة.