مجلة «الرافد» تُطل بالعدد 351

يحمل العدد الجديد لمجلة «الرافد» الثقافية باقة من الموضوعات الفكرية والإبداعية والتغطيات الموسعة لأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية والاجتماعية.

ويواكب العدد 351 لشهر نوفمبر من المجلة التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة الحراك الثقافي في الإمارة.

وتصدرت «الرافد» تغطية لافتتاح فعاليات الدورة الـ12 من «ملتقى الشارقة للخط»، المقام تحت شعار «ميزان» بساحة الخط في منطقة قلب الشارقة، وبمشاركة واسعة ضمت 272 فناناً وخطاطاً يقدمون 681 عملاً فنياً خطياً وتشكيلياً. كما تابعت المجلة المعارض الجماعية والشخصية المصاحبة للملتقى في متحف الشارقة للفنون وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية ومركز 1971 للتصاميم وبيت الحكمة، التي ركزت على إبراز جماليات الحرف العربي بين الأصالة والريادة التشكيلية والمعاصرة.

ولم يغفل العدد متابعة الحراك المسرحي والفني، إذ أبرز منح المسرح الوطني اللبناني «جائزة الإنجاز مدى الحياة» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لدعمه اللامحدود للمسرح العربي.

وسجل العدد متابعات لسلسلة من الفعاليات والأحداث، منها: إطلاق الدورة الأولى من برنامج «الشارقة للكفاءات الوطنية» بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية، وختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي اللغة العربية، وافتتاح المبنى الجديد لأكاديمية الشارقة للتعليم، إلى جانب توقيع هيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقيات استراتيجية مع «إيسيسكو» وشركاء دوليين لتطوير منظومة التعليم وجودتها.

وفي مجال صون التراث والذاكرة الشعبية، غطى العدد «ملتقى الشارقة الدولي للراوي».