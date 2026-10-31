«كنز الجيل» تكشف عن قوائمها القصيرة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، القوائم القصيرة للدورة الخامسة من جائزة «كنز الجيل» 2026-2027.

وتضمنت القائمة القصيرة لفرع «الفنون» ستة أعمال فنية، هي: «دار الحبايب»، للفنانة بانة سفر - سورية، و«يا ذعذاع الهبايب»، للفنان مصعب الدوري، و«مقام الحبيب»، للفنانة سمية عزيز، و«خطاب العشق»، للفنان محمود شبر - العراق، و«يا ذعذاع الهبايب»، للفنان عبدالعزيز الغراز من المغرب، و«ريم العزايب»، للفنانة منيرة ناجي - الإمارات.

وضمت القائمة القصيرة لفرع «المجاراة الشعرية» خمس قصائد، هي: قصيدة «الحكيم الصايب»، للشاعر أحمد خليفة الكعبي، وقصيدة «شوق الحبايب»، للشاعر علي الخوار من الإمارات، وقصيدة «ذعذاع الهبايب» للشاعر خالد العتيبي، وقصيدة «هب الهوى» للشاعر عوضة الغامدي -السعودية، وقصيدة «يا هتان السحايب»، للشاعر ماجد المطيري - الكويت.

وضمت القائمة القصيرة لفرع «الإصدارات الشعرية»، أربعة دواوين، هي «بينونة»، للشاعر هزاع علي أبوالريش من الإمارات، وديوان «رحلة عواطف»، للشاعر مهدي العطوي من السعودية، وديوان «للمدينة وحدها كل العتاب»، للشاعر عبدالعزيز السعدي من سلطنة عمان، وديوان «صبّار»، للشاعر حسّان الحوسني من سلطنة عمان.

وضمت القائمة القصيرة لفرع «الدراسات والبحوث»، ثلاثة كتب هي: «اللغة الاتصالية في شعر الشيخ زايد»، للدكتور رياض بن ناصر الفريجي من السعودية و«قاموس فصيحِ الكلمات في حديث أهلِ الإمارات»، للباحث سرور خليفة الكعبي من الإمارات، و«حضور الآخر بين الشعر الفصيح والشعر النبطي في الخليج العربي»، للدكتور أحمد مبارك سالم من البحرين.