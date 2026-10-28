برنامج تدريبي لصون التراث الثقافي غير المادي

انطلقت، أول من أمس، بمركز التراث العربي في معهد الشارقة للتراث، ورشة بناء القدرات لنقاط الاتصال بموجب اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والجهات الثقافية والتراثية وخبراء وميسّرين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير الكفاءات المتخصصة، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.

وتستمر الورشة حتى الغد، فيما تتواصل البرامج التدريبية خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر المقبل بتنظيم برنامج بناء القدرات، لإعداد ملفات الترشيح ضمن اتفاقية عام 2003، بما يتيح للمشاركين تطوير معارفهم ومهاراتهم في إعداد ملفات الترشيح وفق الأطر المعتمدة للاتفاقية.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، أن تنظيم هذه الورش يجسّد حرص المعهد على دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز المعرفة المتخصصة بالممارسات والآليات المعتمدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع التراث يمثل خطوة أساسية لضمان استدامة الموروث الثقافي وتطوير أساليب توثيقه وحمايته ونقله إلى الأجيال المقبلة، مؤكداً أهمية الشراكة مع «اليونسكو» والمؤسسات المعنية في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لحماية التراث الإنساني.