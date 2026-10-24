«دبي للثقافة» تنمي مهارات المبدعين في صناعة البودكاست الثقافي

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جهودها الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب الإبداعية وتطوير قدراتهم، عبر تعزيز إسهامهم في إثراء المشهد الثقافي والإبداعي في دبي. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة تنظيم ورشة «صناعة البودكاست الثقافي: من الفكرة إلى الحلقة»، ضمن مبادرتها «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، وذلك بهدف تطوير مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى الصوتي، وتحويل أفكارهم ورؤاهم إلى تجارب صوتية إبداعية، تسلط الضوء على موضوعات ثقافية متنوعة. وستتولى الإعلامية دجى بن فرج، المتخصصة في صناعة محتوى البودكاست وإنتاجه، تقديم الورشة التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى أول نوفمبر المقبل.