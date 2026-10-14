«دبي للثقافة» تطلق مسابقة «نجوم المستقبل»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مسابقة «نجوم المستقبل»، التي ينظمها مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف اكتشاف الأطفال الموهوبين في مجال الفنون الأدائية (التمثيل، والغناء، والأداء المسرحي الغنائي والعزف على الآلات الموسيقية)، ومنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم أمام الجمهور، بما ينسجم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار في المواهب الناشئة، وإثراء المشهد الثقافي والفني.

ودعا مركز الجليلة الأطفال واليافعين، ممن تراوح أعمارهم بين ثمانية و17 عاماً، إلى المشاركة في المسابقة، وخوض تجربة أداء تتيح لهم اختبار إمكاناتهم في أجواء تنافسية، إذ يستقبل المركز الطلبات حتى الثالث من نوفمبر المقبل. وستشهد المرحلة الأولى اختيار ما بين 40 و50 مشاركاً للانتقال إلى تجارب الأداء الحية على مسرح المركز، وصولاً إلى اختيار 15 متأهلاً لخوض المرحلة النهائية التي ستعقد خلال مهرجان «سكة 2027»، إذ سيتنافس المختارون على المراكز الثلاثة الأولى. وستتولى لجان تحكيم متخصصة في تقييم المشاركات.

وأكدت مديرة مركز الجليلة لثقافة الطفل، أحلام البناي، أهمية مسابقة «نجوم المستقبل» ودورها في اكتشاف أصحاب المواهب في سن مبكرة، وتهيئة المسارات التي تساعدهم على صقل مهاراتهم والارتقاء بأدائهم، ما يشكل نقطة انطلاق مهمة في مسيرتهم الفنية، مشيرة إلى أن احتضان الطاقات الواعدة وإتاحة الفرص أمامها للتجربة واكتساب الخبرة التي تسهم في إثراء معرفتها وتهيئتها لمواصلة شغفهم.

وقالت: «تشكل المسابقة خطوة نوعية نعمل من خلالها على إعداد جيل جديد من المبدعين، ومنحهم تجربة حقيقية تعزز ارتباطهم بالفنون، وتساعدهم على اكتشاف ما يمتلكونه من إمكانات وتطويرها، بما يؤهلهم للانتقال من الشغف إلى الممارسة».

وأضافت أحلام البناي: «نؤمن في (دبي للثقافة) بأن الاستثمار في المواهب يسهم في توسيع قاعدة المبدعين، ورفد القطاع بدماء جديدة قادرة على مواصلة التطور، وهو ما يعكس التزام الهيئة بإتاحة الفرص أمام الطاقات الواعدة، وتمكينها من المشاركة والإسهام في تعزيز حيوية المنظومة الإبداعية في دبي».

أحلام البناي:

• الاستثمار في المواهب يسهم في توسيع قاعدة المبدعين، ورفد القطاع بدماء جديدة.