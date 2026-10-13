«الفاية» تعزز مهارات حُماة المواقع الأثرية

اختتمت هيئة الشارقة للآثار، ممثلةً بمكتب التراث العالمي، «ورشة الفاية للعصر الحجري 2026»، التي نظمتها ضمن «منحة الزمالة الإرشادية المخصصة للشباب الإماراتي» ضمن منح الفاية للبحوث، بهدف إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والمهارات العلمية اللازمة لدراسة موقع «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، المدرج على قائمة التراث العالمي، والمساهمة في حمايته وإدارته بصورة مستدامة.

وشارك في الورشة 22 متدرباً، 18 من الإمارات، ومشاركان من سلطنة عُمان، ومشارك من مصر، وآخر من الأردن، وتضمن البرنامج تدريباً ميدانياً في موقع الفاية، أعقبته جلسات علمية وتخصصية في مقر هيئة الشارقة للآثار، خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من الشهر الجاري.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار، عيسى يوسف: «يرافق الاعتراف العالمي بمواقع التراث مسؤولية لا تقتصر على حماية الأماكن ذات القيمة الاستثنائية، بل تشمل أيضاً تعميق معرفتنا بها ونقل هذه المعرفة إلى الأجيال القادمة، ويجمع برنامج منح الفاية البحثية، إلى جانب مبادرات مثل هذه الورشة، بين هذين الهدفين، من خلال الجمع بين التعاون العلمي الدولي والاستثمار في الباحثين الإماراتيين».