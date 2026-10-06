«غوغل» تتجه إلى تقييد الاستخدام المجاني لـ «جيميني»

تعتزم شركة «غوغل»، اعتباراً من التاسع من أكتوبر الجاري، تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة «جيميني»، ليقتصر المستخدمون غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج «Flash-Lite»، بدلاً من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقاً.

وبموجب التغييرات، لن يتمكن مشتركو خطة «Google AI Plus» من استخدام نموذج «Pro»، مع استمرار إتاحة نموذجَي «Flash-Lite» و«Flash» لهم، بينما سيحتفظ مشتركو خطتَي «Google AI Pro»و«Google AI Ultra» بإمكانية الوصول إلى النماذج الثلاثة. وفي المقابل، وسّعت «غوغل» إتاحة ميزة «Deep Think» لتشمل مشتركي خطتَي «AI Pro» و«AI Ultra»، بعد أن كانت حكراً على مشتركي «Ultra».