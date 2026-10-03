«الشارقة للآثار» تستكشف علاقة الإنسان بالموارد الطبيعية

ينظم متحف الشارقة للآثار، اليوم وغداً، برنامج «من الطبيعة إلى الحُلي»، الذي يسلط الضوء على تاريخ توظيف الإنسان للموارد الطبيعية في صناعة الأدوات والحُلي منذ العصر الحجري، مستكشفاً ملامح الاستدامة في أساليب الحياة القديمة.

ويتيح البرنامج، الذي يقام من الساعة 10 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، للمشاركين التعرّف إلى المواد الطبيعية التي اعتمد عليها الإنسان عبر العصور، وكيف تحولت عناصر من البيئة المحيطة إلى أدوات وقطع للزينة، في سياق يعكس العلاقة بين الإنسان وموارده الطبيعية وطرق الاستفادة منها.