بالتجارب والابتكار.. متحف الشارقة العلمي يحتفي بـ 30 عاماً من العطاء

يحتفي متحف الشارقة العلمي، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، بمرور 30 عاماً على تأسيسه ومسيرته في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة العلمية، من خلال فعالية خاصة تجمع بين التجارب العلمية التفاعلية والأنشطة التعليمية والترفيهية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع.

وتستعرض الفعالية التي تمتد على ثلاثة أيام مسيرة المتحف الممتدة على مدى ثلاثة عقود، ودوره في ترسيخ مفاهيم التعلم التفاعلي، وتقديم العلوم بأساليب مبتكرة وقريبة من الجمهور، إلى جانب مواصلة مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية واستشراف مجالات المستقبل.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تجمع بين المعرفة والتجربة، من بينها جلسة حوارية بعنوان «مسيرة علم ورحلة إلى المستقبل»، تسلط الضوء على محطات من مسيرة المتحف وتطلعاته المستقبلية، إلى جانب عروض القبة السماوية التي تقدم للزوار تجارب بصرية ومعرفية في عالم الفضاء والعلوم.

كما تشمل الفعاليات ورشاً متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وعروضاً وتجارب علمية تفاعلية تتيح للمشاركين اكتشاف المبادئ العلمية من خلال التطبيق والمشاهدة والتجربة، بما يعزز حضور العلوم في الحياة اليومية، ويشجع على التعلم القائم على الفضول والاستكشاف.

ويشهد البرنامج أيضاً تنظيم لعبة «المغامرة العلمية»، التي تضيف إلى التجربة جانباً ترفيهياً وتفاعلياً، مع إتاحة فرصة للمشاركين للفوز بتذاكر سفر مقدمة من «العربية للطيران».

وتعكس هذه الفعالية توجه هيئة الشارقة للمتاحف نحو تطوير تجارب متحفية تتجاوز العرض التقليدي للمقتنيات والمعلومات، لتجعل المتحف مساحة للتعلم والمشاركة والتفاعل، خصوصاً في المجالات العلمية التي تتطلب أساليب مبتكرة لتحويل المفاهيم والمعارف إلى تجارب ملموسة.