مواهب إماراتية تعيد صياغة التراث للسينما والتلفزيون

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية برنامجاً مكثفاً يتضمن ورشة لتحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وورشة اقتباس التراث السردي إلى مشروع قابل للتطوير من خلال السينما والتلفزيون، للمواهب المواطنة، خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل في أبوظبي، فيما بدأ تقديم طلبات الاشتراك مطلع سبتمبر الجاري.

ويهدف البرنامج في نسخته الأولى إلى الوصول بالمشاريع إلى مرحلة تطوير متقدمة، والخروج بخطة عمل مكتوبة، وملف مشروع متكامل، إلى جانب إكساب المشتركين مهارات بناء المشاريع الفنية، وتحويل النصوص إلى مسلسلات أو أفلام، انسجاماً مع نطاق الورشتين، وركيزتهما القائمة على التراث، لضمان أن تأتي المخرجات متسقة مع السياق الثقافي المحلي.

وتتناول الورش ثلاثة محاور هي: التراث السردي الإماراتي والخليجي (الأدب الشعبي، حكايات البحر والغوص والشعر النبطي والحكايات وأدب الملاحة)، ومحور الكلاسيكيات العربية (السير الشعبية، ألف ليلة وليلة، المقامات والأدب العربي الكلاسيكي)، ومحور الكلاسيكيات العالمية المنتهية حقوقها، والتركيز على الحس الدرامي.

ويتوزع البرنامج على ثلاثة أيام بتقديم وإشراف المخرج، وكاتب السيناريو أحمد فوزي صالح، يتناول اليوم الأول قواعد وتشخيص كل مشروع، من خلال جلسات فردية وجماعية تطبيقية، وفي اليوم الثاني يتم الوصول بالمشاريع إلى مرحلة تطوير متقدمة، والخروج بخطة عمل مكتوبة، وملف مشروع متكامل، بينما في اليوم الثالث والأخير تتم إعادة بناء المشروع، وسرده، واتخاذ قرار تحديد شكل العمل فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني.

وتخضع آلية اختيار المشاركين، ومتطلبات التقديم لاشتراطات، أهمها أن يكون العمل من إنتاج المتقدم، وإرفاق عينة كتابة عربية من ثلاث صفحات، والتزام أيام البرنامج، والحصول على إذن كتابي للنصوص المقتبسة من المؤلف أو ورثته، كما يستقبل البرنامج ثمانية مشاريع يقع اختيارها بين الأفلام والمسلسلات، جميعها مقتبس من أعمال أدبية أو من التراث الشعبي أو الملاحم، ويتلقى المشاركون الذين يقع عليهم الاختيار، قبل انطلاق الورشة، تكليفاً إعدادياً (افتراضياً).

تبدأ الورشة الحضورية التي تمتد ثلاثة أيام، تليها مرحلة متابعة افتراضية عبر المنصة (أونلاين) تمتد حتى فبراير من العام 2027، يواصل خلالها المشرفون متابعة المشاركين وتطوير مشاريعهم، بهدف الوصول بها إلى صيغة صالحة للإنتاج التلفزيوني أو السينمائي.

وتزامن التسجيل في البرنامج مع انعقاد مؤتمر «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية»، والذي يقود أدواراً استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تمكين الشباب من الاستثمار في المحتوى العربي والتراثي كقوة اقتصادية وإبداعية في العصر الرقمي، وخصص مركز أبوظبي للغة العربية جلسة عامة لبرنامج الورش ضمن فعاليات المؤتمر.