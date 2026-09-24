اليازية بنت نهيان تناقش «التثقيف زمن التأفيف» في أكاديمية أنور قرقاش

شاركت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان في فعالية جلسة كتاب، التي استضافتها أخيراً أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها بأبوظبي.

وناقشت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، كتابها «التثقيف زمن التأفيف» مع طلبة الأكاديمية، ضمن فعالياتها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وأتاحت الجلسة للطلبة فرصة الحوار مع الشيخة اليازية حول الأفكار التي يطرحها كتابها، والتعرّف إلى رؤيتها وتجربتها في المجالات الثقافية والفكرية، بما يثري معارفهم، ويُسلّط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية في المشهد الثقافي والمعرفي.

وسادت الجلسة أجواء من الحوار وتبادل الأفكار، حيث شارك الطلبة بأسئلتهم حول الكتاب، وتجربة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان في الكتابة، في نقاشٍ أتاح لهم الاقتراب من تجربتها الإبداعية، والتأمل في دور القراءة والثقافة في بناء الوعي وتوسيع آفاق المعرفة. وتلا الجلسة معرض مصغّر ضمّ أبرز المقتنيات السينمائية للشيخة اليازية، إلى جانب مقتنيات من السينما العربية والعالمية، بما فيها هوليوود، شملت نصوصاً سينمائية، وملصقات، وصوراً أصلية تعود إلى القرن الماضي، لتقدّم للحضور لمحة عن تاريخ الفن السابع وإرثه الثقافي.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار حرص الأكاديمية على توفير بيئة تعليمية تشجع على القراءة والنقاش وتبادل الرؤى، وتتيح لطلبتها التواصل مع أصحاب التجارب الفكرية والثقافية. وتسهم فعالية جلسة كتاب في توسيع آفاق الطلبة، وتعزيز قدرتهم على الحوار والتفكير النقدي، بما يدعم إعداد كوادر دبلوماسية تجمع بين المعرفة السياسية والثقافة الواسعة والانفتاح على الأفكار والتجارب المتنوعة.