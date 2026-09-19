أبوظبي تحتضن «كونغرس الصناعات الإبداعية»

ينطلق «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» 2026، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يوم 20 سبتمبر، في المنطقة الثقافية بمنارة السعديات، أبوظبي. ويعقد كونغرس هذا العام تحت شعار «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، ويجمع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين.

ويواصل الكونغرس، منذ انطلاقه، توسيع آفاق الحوار ليتجاوز تعزيز اللغة العربية بوصفها لغة للإبداع، إلى استكشاف دورها الأساسي في تمكين الابتكار، وإنتاج المعرفة، والذكاء الاصطناعي.