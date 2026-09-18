نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفل توقيع كتاب «شهاب غانم.. الشاعر والقصيدة» للدكتور ولد متالي لمرابط. والكتاب هو الإصدار رقم 43 ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي تصدرها المؤسسة، وتوثق لمسيرة المبدعين الإماراتيين.

الدكتور شهاب غانم شاعر وأديب ومترجم إماراتي، عضو مؤسس لمجلة المنتدى الثقافية، ورئيس اللجنة الاستشارية لجائزة محمد بن راشد لشعراء السلام 2016، حصل على أكثر من 30 جائزة، وتُرجم شعره إلى 22 لغة.

أما مؤلف الكتاب الدكتور ولد متالي لمرابط فهو أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة نواكشوط.