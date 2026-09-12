«مكتبة محمد بن راشد» تشارك في «أبوظبي للكتاب»

تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والأمسيات الشعرية والعروض المتخصصة والتجارب الفنية والتفاعلية، بجانب التعريف بخدماتها ومبادراتها ومشاريعها وإصداراتها.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، إن المشاركة تعزز دور المكتبة في دعم الحراك الثقافي والمعرفي وحضور الكتاب والقراءة.

وأضاف: «نحرص في كل مشاركة على تقديم المكتبة بوصفها منظومة معرفية متكاملة، تجمع بين الكتاب والمحتوى والبرامج الثقافية والتجارب التفاعلية وحفظ التراث».