«8 مساءً».. موعد الإطلاقات الكبرى في «أبوظبي للكتاب»

يستعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب لإطلاق مبادرة «8 مساءً»، التي تجعل من التوقيت موعداً ثابتاً للكشف عن أبرز المبادرات والإصدارات والمشروعات النوعية ضمن الدورة الـ35 من المعرض، التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتأتي المبادرة ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية لتقديم محتوى المعرض بصورة أكثر انتظاماً، وتحويل موعد الثامنة مساءً إلى محطة يومية يترقب خلالها الجمهور إطلاقات جديدة، بما يمنح هذه الإعلانات حضوراً واضحاً ضمن البرنامج الثقافي والمعرفي للحدث.

ولا تقتصر أهمية المبادرة على تحديد موعد للإطلاقات، إذ تسعى إلى بناء تقليد يرتبط به جمهور المعرض من دورة إلى أخرى، بحيث تصبح «8 مساءً» إشارة إلى محتوى جديد يستحق المتابعة، سواء تعلق بإصدار أو مشروع ثقافي أو مبادرة في مجالات النشر والترجمة والمعرفة.

وتمنح المبادرة الإطلاقات الكبرى مساحة زمنية محددة بدلاً من توزيعها على ساعات مختلفة من اليوم، الأمر الذي يتيح للجمهور ووسائل الإعلام متابعة المستجدات ضمن موعد واضح، كما يفتح المجال أمام بناء اهتمام متراكم بالمحتوى الذي يكشف عنه المعرض خلال أيامه.

وتأتي «8 مساءً» في سياق التحولات التي يشهدها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي لم يعد يقتصر على عرض الكتب ودور النشر، وإنما بات منصة تجمع صناعة النشر والترجمة والمشروعات الثقافية والمعرفية، وتستقطب المؤسسات والمبدعين والمتخصصين من المنطقة والعالم. ويعكس اختيار موعد ثابت للإطلاقات توجهاً نحو تعزيز الهوية الخاصة بالمعرض، عبر إيجاد مواعيد وعلامات يسهل تذكرها والارتباط بها، إلى جانب البرنامج اليومي المتنوع الذي يضم الفعاليات الثقافية والمهنية والتعليمية والإبداعية.

ومع انطلاق الدورة الجديدة، تراهن «8 مساءً» على أن يتحول الموعد من مجرد توقيت للإعلانات إلى مساحة ينتظرها الجمهور، بحيث يصبح حلول الثامنة مساءً مرتبطاً بالكشف عن جديد المعرض، ويمنح كل إطلاق جديد فرصة للاستفادة من الاهتمام الذي راكمته المبادرة على امتداد أيام الحدث ودوراته المقبلة.