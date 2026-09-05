«حديث المكتبات».. نوافذ جديدة للقراءة والإبداع في دبي

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جهودها لإثراء الحراك الثقافي والإبداعي في الإمارة، عبر سلسلة من الجلسات والورش المتخصصة التي تنظمها خلال سبتمبر الجاري ضمن مبادرة «حديث المكتبات»، الهادفة إلى تعزيز حضور القراءة والكتابة الإبداعية في المجتمع، وفتح مساحات أوسع للحوار والتفاعل بين المبدعين والجمهور.

وتندرج المبادرة تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، دعماً لاستراتيجية جودة الحياة في دبي، فيما تسعى إلى تسليط الضوء على تجارب المبدعين وإسهاماتهم في دعم المشهد الثقافي المحلي، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في صناعة المعرفة وتعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، يستضيف متحف الاتحاد، في 10 سبتمبر الجاري، جلسة حوارية بعنوان «ما الفعل الذي نصنعه لدعم مجتمع قارئ؟»، بمشاركة الكاتبة هدى الشوا، والكاتبة حمدة البلوشي، والباحثة في المجال الثقافي إسراء الملا، فيما تدير الجلسة الإعلامية دجى بن فرج.

وتناقش الجلسة مسؤولية المجتمع في ترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها من نشاط موسمي إلى ممارسة يومية راسخة، كما تسلط الضوء على دور الأمهات والشباب بوصفهم شركاء فاعلين في بناء مجتمع قارئ، من خلال المبادرات التطوعية ونوادي القراءة والأنشطة الثقافية، باعتبارها أدوات مؤثرة في نشر المعرفة، وتعزيز المشاركة الثقافية وصناعة أثر يمتد عبر الأجيال.

ويفتح برنامج «حديث المكتبات» كذلك مساحة أمام المهتمين بالكتابة الإبداعية، من خلال ورشة «توظيف الأسطورة في أدب اليافعين»، التي تقدمها الكاتبة هدى الشوا في مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2026.

وتأخذ الورشة المشاركين في رحلة إبداعية تستكشف حضور الأسطورة في أدب اليافعين، وإمكاناتها في بناء القصة القصيرة وصياغة عوالمها. كما يتعرف المشاركون إلى عناصر الكتابة الإبداعية وأساليب بناء الشخصيات والحبكة والنهاية، وصولاً إلى إعداد مسودة قصة قصيرة مستوحاة من الأساطير.