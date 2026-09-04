متاحف السعديات توحّد تجاربها الثقافية بمبادرة «سبتمبر الأعضاء»

تخطو متاحف المنطقة الثقافية في السعديات نحو مزيد من التكامل، عبر إطلاق تجربة عضوية مشتركة تجمع للمرة الأولى بين متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتتيح لأعضاء المتاحف الثلاثة خلال سبتمبر فرصة استكشاف مجموعة أوسع من التجارب الثقافية والتاريخية والعلمية ضمن وجهة واحدة.

وأطلقت المتاحف الثلاثة مبادرة «سبتمبر الأعضاء»، التي توسّع نطاق مزايا العضوية، لتشمل المؤسسات المشاركة، بما يوفر للأعضاء باقة متكاملة من المزايا والعروض والفعاليات والتجارب الحصرية، ويُعزّز التواصل مع المشهد الثقافي والمعرفي المتنوع الذي تحتضنه أبوظبي.

وبموجب المبادرة، يحظى أصحاب العضويات السارية في أي من المتاحف المشاركة بدخول عام مجاني إلى المتاحف الثلاثة طوال شهر سبتمبر، بما يتيح لهم الانتقال بين تجارب ثقافية ومعرفية مختلفة، والتعرّف إلى محتوى يجمع بين تاريخ الإمارات وإرثها، وقصص الحضارات الإنسانية، وتاريخ الطبيعة وتطور الحياة على كوكب الأرض.

وتقدم المبادرة تجربة متكاملة تمتد عبر محطات معرفية متنوعة، تبدأ من متحف زايد الوطني، حيث يتعرّف الزائر إلى تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها العريق، مروراً بمتحف اللوفر أبوظبي الذي يستعرض الحكايات الإنسانية والروابط التي جمعت الحضارات عبر العصور، وصولاً إلى متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، في رحلة تمتد عبر مليارات السنوات لاستكشاف تاريخ الطبيعة، وتطور الحياة على كوكب الأرض.

ولا تقتصر مبادرة «سبتمبر الأعضاء» على توسيع نطاق الدخول والمزايا، إذ يخصص كل متحف «يوم الأعضاء»، بهدف تعميق تفاعل المنتسبين مع المتاحف ومجموعاتها وبرامجها، وتتضمن هذه الأيام جولات حصرية للأعضاء، وتجارب مميّزة لتناول الطعام.