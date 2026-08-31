«الشارقة للمتاحف» تحفز عدسات المستقبل على توثيق الزخارف الإماراتية

تفتح هيئة الشارقة للمتاحف باب المشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة ومعرض التصوير الفوتوغرافي لطلبة المدارس «أنا في متاحف الشارقة - من خلال عدستهم: الزخارف التقليدية الإماراتية»، بدءاً من اليوم، داعية طلبة الحلقتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، إلى توثيق جماليات الزخارف التقليدية الإماراتية بعدساتهم، والمشاركة في مبادرة تجمع بين الإبداع البصري والتعلم المتحفي، بما يعزز ارتباط الأجيال الناشئة بتراثهم الوطني، ويشجعهم على اكتشاف المتاحف باعتبارها فضاءات معرفية وثقافية ملهمة.

وتستضيف مدرسة التيمية النسخة الثالثة من المعرض، الذي سيضم الأعمال الفائزة في المسابقة، إذ سينظم حفل الافتتاح وإعلان النتائج 28 يناير المقبل، ليواصل المعرض مسيرته في إبراز رؤى الطلبة وإبداعاتهم في توثيق التراث الإماراتي، من خلال فن التصوير الفوتوغرافي.

ودعت الهيئة الطلبة إلى استكشاف موضوع هذا العام للمسابقة «الزخارف التقليدية الإماراتية» من خلال المجموعات والمقتنيات المتنوعة التي تحتضنها المتاحف التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف، والتي تشمل المتاحف الفنية والتراثية والعلمية والإسلامية والبحرية المنتشرة في مدن الشارقة وخورفكان وكلباء.

وتأتي هذه الدورة امتداداً للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان، إذ نظمت النسخة الأولى في بيت النابودة، بينما استضافت مدرسة القاسمية - متحف التعليم في الشارقة النسخة الثانية، التي شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 547 مشاركة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وأسهمت في ترسيخ دور المتاحف كمؤسسات تعليمية وثقافية تحتضن إبداعات الطلبة، وتمنحهم منصة للتعبير عن رؤيتهم للتراث والهوية الوطنية.

وتسلط المسابقة هذا العام الضوء على الزخارف التقليدية الإماراتية بوصفها إحدى أبرز مكونات الهوية الثقافية لدولة الإمارات، حيث يدعى الطلبة إلى استكشاف الزخارف الموجودة في متاحف الهيئة، سواء في العمارة التقليدية أو الأزياء والمنسوجات أو الأثاث والأدوات المنزلية أو الحرف اليدوية، مع التركيز على الأنماط الهندسية والنباتية والزخارف التراثية التي تعكس ثراء الموروث الإماراتي وتنوعه.

وشددت الهيئة على الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة، موضحة أن آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم 25 أكتوبر المقبل، وسيتم إعلان أسماء الفائزين خلال حفل افتتاح المعرض في 28 يناير 2027.

• 25 أكتوبر المقبل، آخر موعد لتلقي المشاركات.