الشارقة تواصل مد الجسور مع القارة السمراء.. بلغة الشعر

نظمت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لتعليم اللغة العربية ونشرها في نيجيريا، الدورة الخامسة من ملتقى الشعر العربي في نيجيريا، تحت عنوان «الشعر العربي جسر الحضارات الإفريقية»، في العاصمة أبوجا، بمشاركة عدد من الشعراء والمثقفين والمهتمين باللغة العربية والشعر والأدب.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات الشعر العربي التي تقام في القارة السمراء، في إطار الجهود الثقافية التي تقودها الشارقة لتعزيز حضور اللغة العربية، ودعم الشعراء والمواهب الأدبية، وإيجاد مساحات للتلاقي بين المبدعين والأكاديميين والمهتمين باللغة العربية، بما يسهم في تنشيط الحراك الثقافي، وترسيخ الشعر العربي بوصفه جسراً للتواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات. وحضر الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، من بينهم الدكتور صالح موسى جيبو، من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة جميرا في دبي، الذي أكد أهمية الشعر في حفظ ذاكرة الشعوب والتعبير عن وجدانها وقيمها، مشيراً إلى أن الشعر يتجاوز نظم الكلمات والالتزام بالأوزان والقوافي، ليصبح سجلاً لتجارب الشعوب، ووسيلة للتعبير عن تطلعاتها وقيمها.

وثمّن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم اللغة العربية وآدابها، ورعاية المبادرات الثقافية التي تفتح المجال أمام المبدعين، لافتاً إلى أن الملتقى يعكس الاهتمام بالشعر العربي في نيجيريا، وما تشهده الساحة الأدبية من تجارب شعرية متنوعة، تجمع بين أصالة التراث والانفتاح على القضايا والتجارب المعاصرة، إلى جانب ما يمثله الشعر من مساحة للحوار والتقارب الثقافي بين نيجيريا والعالم العربي.

وشهدت فعاليات الملتقى قراءات شعرية شارك خلالها عدد من الشعراء بنماذج من تجاربهم الأدبية، عكست حضور اللغة العربية في البيئة الإفريقية، وتناولت موضوعات المعرفة والمحبة.

وسيواصل ملتقى الشعر العربي بنيجيريا دعم الحراك الشعري، وتنمية المواهب، عبر دوراته المقبلة.

الدكتور صالح جيبو:

. الملتقى يعكس ما يمثله الشعر من مساحة للحوار والتقارب الثقافي بين نيجيريا والعالم العربي.