لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية في دورته الثانية.. الإمارات تحتفي بشريكة البناء وصناعة المستقبل

تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت، أمس، سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد جانباً من الجلسات الرئيسة للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.

ورافق سموها، خلال الجولة، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي.

دعم القيادة الرشيدة

وأعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية، وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في المجالات كافة.

أم الإمارات.. مسيرة ملهمة

كما توجّهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كل المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة «أم الإمارات» الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يُحتذى به.

وقالت سموها: «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل)، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفّرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز. ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسة في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل».

وأضافت سموها: «ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل، والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص في القطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها».

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوّعاً وشمولاً، وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.

قصة نجاح

وأعربت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات، وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، وقالت: «إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه بأن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله، وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن».

وأضافت المرّي أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات، وأكدت أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار.

وتوجهت منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجسّد نهج الشراكة والتكامل الذي يميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات، ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رؤية منال بنت محمد

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت نعيمة أهلي، إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً، حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.

وقالت: «منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيساً في صناعة المستقبل»، وأضافت أنه تمت ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.

وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

برنامج المنتدى

عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسة والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين والقيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

كما تضمن سبع جلسات حوارية وست ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.

وضمت قائمة المتحدثين الرئيسين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، التي عُقدت بمدينة جميرا في دبي، كلاً من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وسارة بنت يوسف الأميري، ومريم بنت أحمد الحمادي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، ونائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في «دبي الإسلامي»، رفيعة العبار، ومستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر، ومدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، المهندسة صنعاء العليلي، ومدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندسة شيخة الشيخ.

وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.

منال بنت محمد:

. الجهود التاريخية والمبادرات الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية.

. شعار «المنتدى» يؤكد رسالة مهمة، بأن قوة المرأة الإماراتية الحقيقية تنبع من ثقة قيادتنا الرشيدة بقدراتها.

. «المنتدى» يُجسّد التزام مؤسسة دبي للمرأة بإعداد قيادات نسائية مؤهلة، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز بما يواكب الأولويات الوطنية.

. ورش عمل استعرضت دور المرأة في قطاعات حيوية وتخصصية.



. جلسات حوارية عن سياسات مؤسسية ومبادرات رائدة.