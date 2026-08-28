خلفان بلهول: المرأة الإماراتية شريك فاعل في صناعة المستقبل

استضاف «منتدى المرأة الإماراتية 2026» جلسة رئيسة بعنوان «المرأة الإماراتية والمستقبل»، تحدث فيها الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، وأدارتها الإعلامية هند النقبي، من مؤسسة دبي للإعلام.

وسلطت الجلسة الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل التطور التكنولوجي، وانعكاساتها على مستقبل الإنسان وسوق العمل، وما تتيحه من فرص أمام المرأة الإماراتية.

وأكد بلهول أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية مدفوعةً بالتطور المتزامن في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمية، بما سيُحدث تغيرات كبيرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وقال بلهول إن القيم والأخلاق ستبقى أهم عناصر تميّز الإنسان وتنافسيته، مهما تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بلهول إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تتسم بالمرونة والجرأة في اتخاذ القرار والاستعداد للتجربة والتعلم والتطوير، مستلهمة نهج الآباء المؤسسين ورؤيتهم بعيدة المدى.

وأشار إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من استراتيجيات طموحة في مجالات المستقبل والذكاء الاصطناعي يعكس نهجاً يقوم على الاستعداد المبكر للتحولات العالمية والاستثمار في الفرص التي تتيحها، مستحضراً ما تعلمه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الطموح لا يُقاس فقط بما تحقق من إنجازات، بل بحجم التحديات المتبقية وما يمكن تحقيقه من إنجازات أكبر في المستقبل.

ولفت إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل تُمثل نموذجاً واضحاً لهذا الحضور، وقال: «المرأة تُشكل 60% من كفاءات مؤسسة دبي للمستقبل، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 50%»، مؤكداً أن هذه النسبة تحققت بفضل جدارة المرأة وتميزها المهني وقدرتها على المنافسة.