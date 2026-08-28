6 ورش في «منتدى المرأة» تعزز جاهزيتها للمستقبل

نظم «منتدى المرأة الإماراتية 2026» ست ورش عمل متخصصة، قدّمت للمُشارِكات معارف ومهارات وتجارب عملية وتفاعلية، تتصل بالاستدامة والقيادة والإعلام، والتفاوض والثقافة والتمكين المالي وريادة الأعمال.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، إن تنوّع موضوعات الورش عكس تنوّع أجندة «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، وحرص المؤسسة على تقديم محتوى عملي يجمع بين المعرفة والتطبيق، بما يواكب احتياجات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، ويدعم جاهزيتها وحضورها وتأثيرها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، وأضافت أن هذه الورش أسهمت في تزويد المشاركات بأدوات ومهارات عملية تساعدهن على تحويل المعرفة إلى ممارسات، والفرص إلى مبادرات، والطموحات إلى أثر مستدام.

وتناولت ورشة عمل هيئة كهرباء ومياه دبي بعنوان «المرأة والاستدامة»، التي قدمتها، مديرة الاستدامة المؤسسية، المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، والمديرة بالإنابة لإدارة التميز، ريم المنصوري، رحلة الهيئة في مجال الاستدامة من الرؤية إلى الريادة العالمية، وفي مجال الإعلام وصناعة الأثر، قدمت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ورشة «كيف تصنع المرأة الإماراتية أثراً لا يُنسى؟»، قدمتها الكاتبة والمدربة والمستشارة الدكتورة ولاء الشحي، وجاءت ورشة مركز دبي للسلع المتعددة بعنوان «التفاوض بذكاء: كيف تصبح المرأة الإماراتية مفاوضة أقوى»، قدمتها مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية المؤسسية في المركز سهيلة الظاهري. وفي محور الثقافة والتراث، قدمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ورشة «متحفنا، حكاياتنا: من المجتمع وللمجتمع»، قدمتها مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في الهيئة مريم محمد مظفر.

وفي مجال الاستقرار المالي، قدمت أكاديمية دبي الإسلامي ورشة «برنامج التمكين المالي»، بمشاركة نائب الرئيس ومديرة الأكاديمية، منى المازمي، ومدير علاقات كبار العملاء - أعيان للخدمات المصرفية في «دبي الإسلامي»، مروة عبدالمنعم علي.

وقدمت أكاديمية الاقتصاد الجديد ورشة بعنوان «اقتناص الفرص: من الفكرة إلى ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية»، حاضرت فيها مستشارة تطوير الأعمال في أكاديمية الاقتصاد الجديد، شيخة النعيمي.

نعيمة أهلي:

. حرصنا على تقديم محتوى عملي يجمع بين المعرفة والتطبيق، بما يدعم حضور المرأة في القطاعات الحيوية.