جلسة تستعرض دور المدن المتقدمة في تمكين المرأة

سلّطت جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية 2026، الضوء على رؤية دبي في بناء مدينة المستقبل التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتوظّف التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير بنية تحتية وخدمات تعزز رفاه المجتمع.

تحدثت في الجلسة مديرة إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، المهندسة صنعاء العليلي، ومديرة إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، شيخة الشيخ، حيث استعرضتا دور التخطيط الحضري ومنظومة التنقل المتكاملة في تصميم مدينة أكثر شمولاً واستدامة، تراعي احتياجات شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والأسرة.