محمد المر: المرأة الإماراتية شريك فاعل في التنمية وصناعة القرار

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر: «إن يوم المرأة الإماراتية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل)، يعكس مسيرة وطن رسخ، على مدار عقود، نهجاً يقوم على الاستثمار في الإنسان، وجعل دعم المرأة وتوفير الفرص أمامها ركيزة رئيسة في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، وهو ما أثمر حضوراً قوياً لها في مختلف ميادين العمل الوطني وصناعة القرار، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والإنجاز وصناعة القرار».

وأكد أن مكتبة محمد بن راشد تجسد هذا التوجه، من خلال ما تقدمه على مدار العام من برامج وفعاليات تسلط الضوء على التجارب الإماراتية الملهمة، وتمنح الكاتبات والباحثات والمبدعات مساحة للتعريف بأعمالهن وإسهاماتهن، بما يعزز حضور المرأة في المشهد الثقافي والمعرفي، ويحفظ جانباً من تجربتها الوطنية للأجيال المقبلة».

واختتم قائلاً: «ننظر إلى هذا الدور بوصفه جزءاً من مسؤوليتنا في جعل المعرفة مساحة للتعبير والحوار وتبادل التجارب، وفي تقديم نماذج وطنية قادرة على إلهام الأجيال الجديدة وتحفيزها على المشاركة والإبداع، ومن خلال مواصلة هذا الدور، نسعى إلى أن تظل المكتبة منصة تجمع التجارب والأفكار، وتدعم نمو الطاقات الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وإبداعاً، ويواكب طموحات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».