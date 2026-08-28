هالة بدري: المبدعات عززن دور الثقافة وصون الموروث الإماراتي للأجيال القادمة

أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن المرأة الإماراتية أثبتت بكفاءتها وطموحها قدرتها على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي آمنت بإمكاناتها، ووفرت لها بيئة حاضنة لطموحاتها، ومكّنتها من المشاركة في صناعة القرار ورسم ملامح المستقبل. ولفتت إلى أن «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يرفع هذا العام شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، يمثل تقديراً لعطائها واحتفاءً بنجاحاتها وتأثيرها في مختلف ميادين العمل والحياة. وقالت: «المرأة سند الوطن وروح المجتمع وإحدى ركائز نهضته، تمكنت عبر مسيرتها من تقديم نماذج مشرفة في القيادة والإدارة والثقافة والاقتصاد وغيرها من القطاعات الحيوية، ونجحت في تحويل طموحاتها إلى إنجازات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وبناء مستقبلها، وهو ما يتكامل مع التزامها بأداء رسالتها المجتمعية في بناء الأسرة، وتنشئة أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها الأصيلة، ما جعل من المرأة الإماراتية مصدر إلهام وفخر، وشريكاً أساسياً في تقدم الوطن وازدهاره».

وأشارت بدري إلى الحضور اللافت للمبدعات الإماراتيات في المشهد الثقافي المحلي، وما قدّمنه من إسهامات نوعية أثْرَت الصناعات الثقافية والإبداعية، ووسعت آفاقها، وعززت دور الثقافة في المجتمع، إلى جانب جهودهن في صون الموروث المحلي ونقله إلى الأجيال القادمة. وأضافت: «تمثل هذه المناسبة دعوة إلى التأمل في الأثر الذي تصنعه المرأة كل يوم، وفي قدرتها على تحويل الفرص إلى منجزات، والأفكار إلى مبادرات، والشغف إلى طاقة تدفع المجتمع نحو الأمام»، منوهةً إلى أن شعار هذا العام يجسّد طموح المرأة الإماراتية، وإرادتها في مواصلة التطور والبناء على ما حققته من إنجازات، والارتقاء بقدراتها، وتوسيع نطاق تأثيرها ومساهمتها في المجتمع بما يواكب تطلعات الدولة المستقبلية.