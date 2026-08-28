بدور القاسمي: إنجاز المرأة الإماراتية إرث أجيال وقوة تصنع المستقبل

قالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «في يوم المرأة الإماراتية من كل عام، أتأمل المسيرة التي قطعناها، وما تحمله إنجازات المرأة الإماراتية اليوم من معنى للجيل المقبل من بنات الإمارات. وحين ننظر إلى ما تحقق، ندرك أن هذه المسيرة لم تكن ثمرة جهد جيل واحد، بل امتداد لما بنته أجيال متعاقبة من النساء، بعلمهن وعزيمتهن وعطائهن، وبدورهن في بناء مجتمعنا والإسهام في نهضته». وأضافت سموها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «مع كل جيل، اتسعت أمام المرأة آفاق جديدة، وترسّخت حقيقة جوهرية، مفادها أن طموح المرأة كان وسيبقى جزءاً أصيلاً من طموح دولة الإمارات ورؤيتها لمستقبلها».

وأضافت: «على امتداد هذه المسيرة، ظل تقدّم المرأة الإماراتية راسخاً في ثقافتنا وتراثنا، ومستنداً إلى القيم التي تشكّل هويتنا، وتمنح إنجازاتنا خصوصيتها ومعناها.

وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها، تتولى المرأة الإماراتية اليوم أدواراً قيادية ومؤثرة في مختلف الميادين، داخل الوطن وخارجه، حاملة معها قيم العطاء، والانفتاح، والمسؤولية التي قامت عليها مسيرة هذا الوطن. ومع كل موقع تتقدّم إليه، تتجدد مسؤوليتها في توسيع دائرة الفرص أمام الأجيال القادمة من بنات الإمارات، ليواصلن المسيرة ويضفن إليها. ومن هنا، يأتي شعار هذا العام (بنظهر الأقوى والأفضل) تعبيراً صادقاً عن جوهر هذه المسيرة، لأن التقدّم يكتسب معناه الأعمق عندما يمتد أثره إلى الآخرين، والقوة تتعاظم حين نتشاركها. وكل امرأة تحقق تقدّماً اليوم، توسع مساحة الممكن أمام من تأتي بعدها».

وقالت: «في هذا اليوم، أحتفي بالنساء اللواتي أسسن بعزيمتهن وشجاعتهن لما بلغناه من إنجازات، وبكل امرأة تسهم بعلمها وعملها وعطائها في بناء وطننا، وبالشابات اللواتي يحملن طموحات المستقبل، ويواصلن هذه المسيرة بثقة، ويكتبن فصولاً جديدة من قصة المرأة الإماراتية».