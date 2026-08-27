روبي وأحمد سعد وباقة نجوم في أبوظبي

تشهد أبوظبي، خلال الأسابيع المقبلة، برنامجاً حافلاً بالأمسيات الموسيقية، والتجارب الثقافية والفنية والترفيهية، والأنشطة العائلية، إلى جانب معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، بما يوفر لأفراد المجتمع والزوار خيارات متنوعة للاستمتاع بأوقاتهم في مختلف أنحاء الإمارة.

ومن بين أبرز الفعاليات الفنية الأمسية الطربية «رياحيات»، التي يستضيفها المجمع الثقافي حصرياً للسيدات، في 28 الجاري، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، في أجواء تمزج بين الموسيقى والتعبير الفني والتفاعل المباشر، وتحيي الأمسية الفنانة التونسية لمياء الرياحي، بمشاركة سيدات «كورال العرب».

وفي 28 الجاري أيضاً، سيجتمع روبي ومحمود العسيلي وبوسي في أمسية موسيقية بالاتحاد أرينا، ليقدموا خلالها مجموعة من أشهر أغانيهم.

وسيلتقي أحمد سعد وفريق «ديسكو مصر» في سبيس 42 أرينا، في أمسية تجمع صوت سعد المميز بأسلوب الفريق في إعادة تقديم الأغاني العربية بلمسات إلكترونية معاصرة، وذلك في 19 سبتمبر المقبل.

وفي سبيس 42 أرينا، ستقدم الأوركسترا السيمفونية التراثية، بقيادة المايسترو محمد القحوم، في التاسع من أكتوبر المقبل، مجموعة من الألحان المحبوبة في قالب أوركسترالي يحتفي بالموسيقى والتراث والثقافة.

فيما سيحيي النجمان تامر حسني وتامر عاشور أمسية موسيقية في الاتحاد أرينا، خلال 17 أكتوبر المقبل، وسيقدمان خلالها مختارات من أعمالهما الرومانسية والشبابية.

وسيعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، إلى مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، محتفياً بفنون الأنمي والقصص المصورة والأزياء التنكرية «كوسبلاي» والألعاب والأفلام. ويتيح الحدث للزوار لقاء مجموعة من النجوم، من بينهم جون سينا، وماكينيو، وبوم كليمينتيف، وأردن تشو، وجايكوب روميرو، وتشارثرا تشاندران، ويوناس سوتامو، إلى جانب عدد من رسامي القصص المصورة العالميين ومحترفي الأزياء التنكرية. وسيستكشف الزوار أيضاً منطقة الألعاب، ونادي صناع القصص المصورة، ومنطقة أوتاكو، وساحة ألعاب بطاقات التداول، وغيرها، فيما تعود مسابقة الأزياء التنكرية «كوسبلاي» لتثري تجربتهم.

وسيستقبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل، الزوار لاستكشاف أحدث الإصدارات، ولقاء الكتّاب، والمشاركة في برنامج ثقافي يجمع الناشرين والمؤلفين والقراء من أنحاء العالم.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، يستضيف استوديو الفنون في منارة السعديات برنامجاً من ورش العمل، والأنشطة مع الفنانين، والتجارب الإبداعية المناسبة لمختلف الأعمار، على مدار يومين من الإبداع والتعبير عن الذات، احتفاءً بإسهامات المرأة الإماراتية، خلال 28 و29 الجاري.

كما توفر مجموعة من المتاحف المشاركة إمكانية الدخول المجاني للأطفال وكبار السن.

. 28 الجاري، سيجتمع كل من روبي ومحمود العسيلي وبوسي في أمسية بالاتحاد أرينا.