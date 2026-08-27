ملتقى الشارقة للخط.. إبداعات 145 فناناً في «ميزان»

اعتمدت لجنة الفرز لملتقى الشارقة للخط 297 عملاً لـ145 فناناً من مختلف دول العالم، للمشاركة في المعرض العام، ضمن نسخته الـ12 التي تنطلق، في السابع من أكتوبر المقبل، تحت شعار «ميزان»، بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

وأنهت اللجنة أعمالها بتصنيف الأعمال الخطية بعد أن استقبلت 459 عملاً لـ182 خطاطاً وفناناً، قبل أن تجمع على اختيار الأعمال النهائية التي تتنوع بين الاتجاه الأصيل والخطوط الحديثة والمعاصرة والزخرفة، حيث تشكلت لجنة الفرز بعضوية فاطمة الحمادي (الإمارات)، ومأمون يغمور (سورية)، ومنذر الدليمي (العراق)، ونور الدين شاطر (المغرب)، وياسر العشري (مصر).

وأكد مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير ملتقى الشارقة للخط، محمد إبراهيم القصير، أن الملتقى رسخ مكانته كأحد أبرز الوجهات العالمية المعنية بفنون الخط العربي، بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي الفنون والثقافة عناية استثنائية، انطلاقاً من إيمانه بدورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز الحوار الحضاري، وترسيخ حضور الثقافة العربية في المشهد الإبداعي العالمي.

وأضاف أن الإقبال الدولي المتزايد على المشاركة في الملتقى يؤكد المكانة التي بات يحظى بها كموعد عالمي للاحتفاء بجماليات الخط العربي، وكفضاء مفتوح للتجارب الفنية المتنوعة التي تلتقي في الشارقة، موضحاً أن الأعمال التي وقع عليها الاختيار تعكس روح الملتقى ورؤيته القائمة على الجمع بين الأصالة والابتكار، وتقديم الحرف العربي في صيغ جمالية وفنية جديدة، تكشف عن طاقاته التعبيرية الواسعة، وتتجاوز حدود الاستخدام التقليدي.

وأشار القصير إلى أن الدورة الـ12 تمثل محطة جديدة تمنح الفنانين والخطاطين فرصة لإعادة اكتشاف إمكانات الحرف العربي، وتقديم رؤاهم الإبداعية ضمن تجربة فنية تجمع بين العمق التراثي والانفتاح على المعاصرة، لافتاً إلى أن اختيار شعار «ميزان» لهذه الدورة يحمل دلالات فنية وثقافية عميقة تستحضر مفهوم التوازن كقيمة جمالية وفكرية حاضرة في بنية الخط العربي.

وأوضح أن استمرار استقطاب التجارب الإبداعية يعكس رؤية الشارقة في رعاية الخط العربي، والحفاظ على مكانته في الهوية الثقافية العربية والإسلامية، مع تقديمه للأجيال الجديدة والعالم بصور مبتكرة تواكب روح العصر.

جوائز

تخصص مسابقة ملتقى الشارقة للخط جوائز تقديرية، للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام، تختارها لجنة التحكيم، وتشمل الجائزة الكبرى وقيمتها 15 ألف دولار، وثلاث جوائز للاتجاه «الأصيل» قيمة كل منها 8000 دولار، وثلاث جوائز للفنون الخطية الحديثة والمعاصرة قيمة كل منها 8000 دولار، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي وقيمتها 8000 دولار.

محمد القصير:

. استمرار استقطاب التجارب الإبداعية يعكس رؤية الشارقة في رعاية الخط العربي، والحفاظ على مكانته في الهوية.