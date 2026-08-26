الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تستقطب مشاركات من 20 دولة

أغلق المجلس الإماراتي لكتب اليافعين باب التسجيل في الدورة الـ18 من الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدّمة من «إي آند»، والتي تلقت 475 مشاركة من 20 دولة عربية وأجنبية، مقابل 407 مشاركات في الدورة الماضية بزيادة 68 مشاركة.

وكشفت أعداد المشاركات عن تنوّع لافت في الكتب الموجهة إلى مختلف المراحل العمرية، إذ تصدّرت فئة «الكتاب المصوّر»، المخصصة للأطفال من خمسة إلى تسعة أعوام، الفئات بـ184 مشاركة، تلتها فئة «الطفولة المبكرة»، الموجهة للأطفال منذ الولادة حتى خمسة أعوام، بـ112 مشاركة.

واستقبلت فئة «كتاب اليافعين»، المخصصة للفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، 85 مشاركة، بينما سجلت فئة «كتاب ذو فصول» الموجهة للأطفال، من تسعة إلى 12 عاماً، 67 مشاركة.

وبلغ عدد المشاركات في فئة «الكتب الواقعية» 27 مشاركة، بما يعكس حضوراً متنامياً للكتب التي تقدّم المعرفة والمعلومات إلى الأطفال بأساليب إبداعية وجذابة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركات بـ149 مشاركة، تلتها مصر بـ115، ثم الأردن بـ52، والسعودية بـ43، ولبنان بـ27 مشاركة.

وأكدت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، أن النمو الذي سجلته الدورة الـ18 يعكس اتساع قاعدة المبدعين والناشرين المهتمين بالكتاب العربي الموجّه للأطفال واليافعين، مشيرة إلى أن هذه المشاركات تقدم صورة حيوية عن المشهد الراهن لأدب الطفل العربي، ليس من حيث العدد فحسب، بل من خلال تنوّع الإصدارات والموضوعات والتجارب الإبداعية القادمة من دول وبيئات ثقافية متعددة.

وأضافت أن هذا الحضور المتزايد يؤكد أن صناعة كتاب الطفل تشهد تطوراً مستمراً، وأن المبدعين أصبحوا أكثر وعياً بخصوصية القارئ الصغير واحتياجاته المعرفية والجمالية.