«ثُريّا الشارقة» تضيء أول الكلام في «كتاب»

بباقة من الموضوعات النوعية، يطل العدد الجديد لمجلة «كتاب»، ومن بينها حوار مع الشاعرة الكورية الجنوبية، هوانغ إن سوك، التي تستكشف في قصائدها جماليات التفاصيل، وحياة المهمَّشين، وتحوّلات المكان، والوحدة، والغياب.

وفي افتتاحية العدد الـ94 «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً بعنوان «ثُريّا الشارقة» قال فيه: «أصبحت الشارقة منارة عالية المكانة والمكان في خريطة الثقافة العالمية، بفضل رؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مشيراً إلى أنّ سموه «يولي الثقافة الرعاية التي تليق بالكلمة المضيئة، والإبداع والكتاب، والحوار وبناء الوعي، ونمو شجرة المعرفة، وجسور التعارف والشراكة والتعاون بين الشعوب».

وتطرق إلى حصول الشارقة على الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة عمليات مكتبات «بوك إكسس» الماليزية، في الوطن العربي وعموم الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفاً: «تأتي هذه الخطوة، بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي تحرص دائماً على تعزيز التبادل الثقافي، ونشر القراءة والتعليم وتبادل الخبرات العالمية المثمرة»، مؤكداً أنّ «هذا الإنجاز الكبير، يعكس المكانة الثقافية العالمية للشارقة، والثقة العالية التي تحظى بها لدى أهم وأكبر مؤسسات الثقافة وصناعة النشر في العالم، بوصف إمارة الكتاب شريكة قادرة على قيادة المبادرات الدولية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وتوسيع أثرها».

ونشرت المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «جسر ثقافيّ من الشارقة إلى القارّات»، موضوعات تتعلق بالنشر والقراءة والكتابة، من بينها حوار مع الشاعر المصري أحمد الشهاوي، وآخر مع الكاتب الأردني يحيى القيسي، فضلاً عن دراسات ومقالات بأقلام كل من الشاعر الفرنسي جان ماري غليز، والشاعر الأميركي والاس ستيفنز، والكاتب المسرحي المغربي رضوان أحدادو، والشاعر البلغاري بيتر أنداساروف.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير مجلة «كتاب»، علي العامري، الذي أجرى الحوار مع الشاعرة، هوانغ إن سوك، في العاصمة الكورية سيؤول، مقالاً بعنوان «ذاكرة الشهر الثامن»، أضاء فيه على أدباء وفنانين ومفكرين عرب، تحلّ ذكرى رحيلهم في شهر أغسطس، من بينهم محمود درويش، ونجيب محفوظ، وعبدالوهاب البياتي، وناجي العلي، وحبيب الصايغ، وعبدالله البردوني.