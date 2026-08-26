فلسطين تنعى مبدع أيقونة «جمل المحامل»: إرثه سيبقى في الذاكرة

توفي الفنان التشكيلي الفلسطيني، سليمان ​منصور، صاحب اللوحة الشهيرة «جمل المحامل»، أول من أمس، عن عمر ناهز ‌79 ​عاماً، وقالت العائلة في بيان: «لقد كُتِب الفصل الأخير، بقلوب يعتصرها الحزن إلى حد يفوق الوصف، نُعلن أن والدنا العزيز قد رحل عن عالمنا»، وأضافت: «للعالم، يترك خلفه حياة ملؤها الجمال والذكريات، وإرثاً سيستمر في العيش من خلال كل من لامس حياتهم، أما بالنسبة لنا فقد فقدنا أباً كان مصدر حبنا وقوتنا وملاذنا»، كما نعته وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى وزارة الثقافة الفنان التشكيلي الكبير سليمان منصور، أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر الذي شكلت تجربته الفنية على مدى عقود جزءاً من الذاكرة البصرية والوطنية الفلسطينية».

وتميزت أعمال منصور ⁠الفنية العديدة بارتباطها القوي بالتراث الفلسطيني، واكتسب بلوحاته الفنية شهرة على مستوى العالم، وقال عنه فنانون فلسطينيون إنه سيبقى، رغم رحيله، في الذاكرة الفنية الفلسطينية.

وأضافت الوزارة: «لقد كان اسم ‌سليمان منصور مرتبطاً بصورة فلسطين، وتمثل ذلك من خلال لوحته الشهيرة (جمل المحامل) التي تحولت إلى أيقونة فنية ووطنية اختزلت في صورتها حكاية ‌شعب يحمل وطنه وتاريخه وذاكرته».

ووصف البيان أعماله بأنها «شاهدة على التاريخ الفلسطيني وحارسة للهوية»، وأنها «تستحضر الأرض والقدس والتراث والثوب الفلسطيني والزيتون».

ولد سليمان منصور عام ‌1947 في بلدة بيرزيت القريبة من مدينة رام الله، وهو واحد من أبرز ​الفنانين الفلسطينيين، ويعد أحد مؤسسي الحركة الفنية ​الفلسطينية.

وترتدي جميع النساء، في لوحات ⁠منصور، الثوب الفلسطيني المطرز باختلاف تصاميمه، فهو أحياناً مطرز بالكامل، وفي أحيان أخرى يكتفي بقليل من التطريز عند أطرافه.

وكتب نبيل عناني ​الفنان التشكيلي ⁠الفلسطيني: «عشت مع ⁠سليمان سنوات طويلة من الصداقة والعمل والفن، وتقاسمنا معاً الكثير من المحطات والذكريات، كان دائماً فناناً استثنائياً وإنساناً ورفيقاً لا يُنسى».

وأضاف: «رحل سليمان لكنه ⁠سيبقى حاضراً في أعماله وفي الذاكرة الفلسطينية وفي قلوب كل من عرفه وأحبه».

وجاء في بيان وزارة الثقافة: «كان منصور من أبرز الأسماء التي أسهمت في بناء الحركة الفنية الفلسطينية وتطوير حضورها عربياً ودولياً، كما كان له أثر عميق في العديد من الأجيال من الفنانين.. كان لتجربته تقدير فلسطيني وعربي ودولي كبير، من بينها ​جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية، وجائزة النيل للمبدعين العرب».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن سليمان منصور «شارك عام 1994 في تأسيس مركز الواسطي للفنون في القدس الشرقية، وتولى إدارته منذ عام 1996 إلى عام ​2003».

‌. 1947 وُلد «سليمان» الذي رحل عن 79 عاماً.