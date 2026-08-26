«مهرجان كلباء» يسدل الستار على ورشة مسرحية

اختتمت أول من أمس في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات ورشة الإخراج، التي نُظمت في إطار دورة عناصر العرض المسرحي الـ13 التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً، تحضيراً لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي يُعنى بتأهيل وصقل المواهب المسرحية وإبرازها في المشهد الثقافي.

وستنظم الدورة الـ13 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبلين.

وأشاد الفنان المصري، الدكتور جمال ياقوت، الذي أشرف على الورشة بتفاعل المتدربين مع الحصص التي اشتملت على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، مشيراً إلى أنه ركز على الجوانب العملية لتمكين المتدربين من المهارات الإخراجية الأساسية، مثل: كيفية اختيار النص وتحليله وإعداده درامياً وفق رؤية فنية واضحة، وفلسفة انتقاء الممثلين وتوزيع أدوارهم، ووضع خطة عمل مع كل واحد منهم. كما تطرقت الورشة إلى العمل المشترك بين المخرج والسينوغراف، وكيف يترجم الأخير التصور الجمالي والفكري للأول على فضاء العرض.

وأضاف ياقوت أن الورشة أتاحت لكل مخرج أن يعمل مباشرة على مشروعه الذي سيقترحه للمشاركة في المهرجان، مؤكداً أنه لمس حرصاً كبيراً من الجميع لإنجاز تجاربهم بالوجه الأكمل، كما شهدت الورشة في أيامها الأخيرة تدريبات للمخرجين حول تنظيم عناصر العرض بداية من الممثلين، مروراً بقطع الديكور والأزياء، وصولاً إلى الصوت والإضاءة والإكسسوارات، بحيث تبدو في صورتها الأخيرة محكومة بمنطق فني محدد، ومتناسقة ومتناغمة في خلق دلالاتها العامة وجمالياتها الدالة والمعبرة، كما اشتملت التدريبات على أنواع البروفات التي يجب إجراؤها قبل ليلة العرض الأولى.