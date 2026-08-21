دبي تواصل مفاجآت الصيف.. حفلات وتجارب عائلية وموعد مع الثقافة اليابانية والكوميديا الهندية

تواصل دبي تقديم موسم صيفي حافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة ضمن «مفاجآت صيف دبي»، التي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، مع برنامج يجمع بين الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية والأنشطة العائلية والرياضية والتجارب الثقافية، ويمنح السكان والزوار خيارات متعددة لقضاء أيام الصيف في أجواء تجمع الترفيه والتجارب الجديدة.

«عالم مدهش»

تقترب تجربة «عالم مدهش» من ختام موسمها لهذا العام، حيث تواصل استقبال العائلات في مركز دبي التجاري العالمي، مقدمة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تجمع بين اللعب والترفيه والتعلم.

وتضم الوجهة مناطق مخصصة للعب، وورش عمل، وعروضاً مسرحية، وعربات للطعام، إلى جانب فرص لقاء شخصيتي «مدهش» و«دانة»، مع إتاحة الدخول مجاناً، كما تشمل التجربة ورشاً تفاعلية في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مخصصة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و13 عاماً.

وتستقبل الوجهة زوارها يومياً من الظهر حتى 10 مساءً في قاعات الشيخ سعيد (1) و(2) و(3) بمركز دبي التجاري العالمي، فيما يمكن لحاملي بطاقة «إسعاد» الحصول على رصيد إضافي بنسبة 20% عند شحن بطاقة اللعب.

الثقافة اليابانية

يلتقي عشاق الأنمي والمانغا والثقافة اليابانية في معرض «جي بي إكس» الترفيهي في مركز دبي التجاري العالمي، في تجربة تجمع بين عروض الأنمي والعروض الحية والمأكولات وفعاليات الكوسبلاي وألعاب بطاقات التداول وورش العمل.

ويستقطب المعرض محبي الثقافة اليابانية من مختلف الأعمار، كما يجمع المبدعين والفنانين والشركات وعشاق هذا العالم تحت سقف واحد، في تجربة تتجاوز مفهوم المعرض التقليدي إلى مساحة للتفاعل، والتعرف إلى جوانب متعددة من الثقافة اليابانية المعاصرة.

وتعود جذور «جي بي إكس» إلى عام 2018، عندما أسسه عدد من الإماراتيين انطلاقاً من شغف مشترك بالثقافة والتقاليد اليابانية، ليصبح منصة تجمع المهتمين بالأنمي ومؤدي الأصوات والمقتنيات والثقافة اليابانية في دبي.

الموسيقى في الواجهة

تحضر الموسيقى بقوة ضمن برنامج مفاجآت صيف دبي من خلال حفلات «بيت ذا هيت»، التي تجمع مجموعة من الأسماء العربية المعروفة في أمسيتين تستعيدان تنوع المشهد الموسيقي العربي بين البوب والروك والهيب هوب والراب وأغنيات الطفولة.

ويشارك عزيز مرقة وبيج سام وليجي-سي في أمسية تقدم مزيجاً من الأنماط الموسيقية المختلفة، حيث يلتقي أسلوب مرقة الذي يمزج بين الروك والجاز والبوب العربي مع حضور بيج سام في موسيقى الهيب هوب، إلى جانب أسلوب ليجي-سي في الراب والتراب.

وفي أمسية أخرى، يستعيد الجمهور ذكريات الطفولة مع طارق العربي طرقان ومحمد العربي طرقان، من خلال مجموعة من أشهر الأغنيات المرتبطة بعالم «سبيستون»، في لقاء موسيقي يجمع جيلين ويعيد إلى الواجهة أعمالاً رافقت أجيالاً واسعة من الجمهور العربي.

كوميديا هندية

وتتجه الأنظار أيضاً إلى العرض الكوميدي لنجم بوليوود سونيل غروفر، الذي يقدم في كوكاكولا أرينا أمسية تعتمد على الكوميديا الحية والتفاعل المباشر مع الجمهور، مستعيداً عدداً من أشهر الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته، ومنها «جوثي» و«الدكتور مشهور غولاتي» و«رينكو بهابي».

الطعام والمجتمع

في مشهد يجمع بين الطعام والتجارب المحلية، يستضيف مطعم مينا كيتشن في منتجع ومرسى ذا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي تجربة «ذا روست × سوق رايب»، التي تجمع بين المشاريع والعلامات التجارية المحلية والموسيقى الحية والأنشطة العائلية.

وتتيح الفعالية للزوار اكتشاف مجموعة من المشاريع المحلية والمنتجات التي انطلقت من الإمارات.

صيف نشط في دبي

لا تغيب الرياضة عن برنامج مفاجآت صيف دبي، إذ تتيح سلسلة سباقات الجري الداخلية في نخلة جميرا مول للمشاركين خوض تجربة رياضية في مسار مكيف، مع خيارات لمسافات 2.5 وخمسة و10 كيلومترات، بما يناسب مستويات مختلفة من اللياقة البدنية.