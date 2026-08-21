مكتبة محمد بن راشد تتيح إصداراتها المترجمة عبر موقع «منصة»

أعلنت مكتبة محمد بن راشد إتاحة إصداراتها الصادرة عن ذراعها المؤسسية للنشر والترجمة، عبر الموقع الإلكتروني لشركة «منصة» للتوزيع، في خطوة تتيح للقرّاء والباحثين والمهتمين اقتناء هذه الإصدارات، والاستفادة من محتواها المعرفي عبر قناة توزيع رقمية متخصصة، وتُعزّز حضور إنتاج المكتبة في سوق النشر على المستويين الوطني والعربي.

وأكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن إتاحة إصدارات المكتبة عبر «منصة» للتوزيع تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع حضورها في صناعة النشر، وتعزيز وصول المعرفة إلى القرّاء، وأضاف: «ننظر إلى النشر والترجمة بوصفهما جزءاً أصيلاً من رسالتنا في المكتبة، فإلى جانب إتاحة مصادر المعرفة، نعمل على الإسهام في نقل المعرفة العالمية إلى اللغة العربية، وتقديم إصدارات نوعية تتناول موضوعات علمية وثقافية وإنسانية معاصرة، ومن خلال توسيع قنوات توزيع إصداراتنا، نواصل بناء جسور أكثر اتساعاً بين الكتاب والقارئ، وإتاحة المعرفة أمام جمهور أوسع، بما يُعزّز حضور المحتوى العربي في المشهد المعرفي والثقافي».

ويمكن للقرّاء والمهتمين الاطلاع على إصدارات مكتبة محمد بن راشد المتاحة عبر «منصة» للتوزيع، واقتناؤها من خلال الصفحة المخصصة للمكتبة على الموقع الإلكتروني للمنصة.