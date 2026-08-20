إصدارات مكتبة محمد بن راشد متوفرة رقمياً عبر موقع "منصة" للتوزيع

أعلنت مكتبة محمد بن راشد إتاحة إصدارات ذراعها المؤسسي للنشر والترجمة عبر الموقع الإلكتروني لشركة "منصة" للتوزيع، بما يتيح للقراء والباحثين والمهتمين اقتناء الإصدارات والاستفادة من محتواها عبر قناة رقمية متخصصة، ويعزز حضور إنتاج المكتبة في سوق النشر وطنيا وعربيا.

وأكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن الخطوة تأتي ضمن جهود المكتبة لتوسيع حضورها في صناعة النشر وتعزيز وصول المعرفة إلى القراء، مشيرا إلى أن النشر والترجمة يمثلان جزءا أصيلا من رسالتها لنقل المعرفة العالمية إلى اللغة العربية وتقديم إصدارات نوعية في المجالات العلمية والثقافية والإنسانية المعاصرة.

وتضم الإصدارات المتاحة مجموعة من العناوين التي تتناول البيئة والصحة وتغير المناخ والمياه والفضاء والعلوم الإنسانية، من بينها "صحة الأطفال وخطر تغير المناخ"، و"خفوت ضوء النجوم: فلسفة استكشاف الفضاء"، و"حلقات الأشجار المعمرة"، و"الغيوم".

وكانت المكتبة قد أطلقت ذراعها المؤسسي للنشر والترجمة خلال الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر في أكتوبر 2025 تحت شعار "صناعة مستقبل النشر"، وبدأ المشروع بـ9 إصدارات مترجمة إلى اللغة العربية، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المعرفة العالمية باللغة العربية وإثراء المحتوى المعرفي والثقافي.