وفد من «الشارقة للتراث» في ضيافة مركز جمعة الماجد

استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، وفداً من معهد الشارقة للتراث.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والمعهد في مجال الأرشفة الإلكترونية للوثائق، واطّلع الوفد على نظام الماجد للأرشفة الإلكترونية للوثائق والصور، وتعرّف إلى آلية عمل النظام وما يقدمه من إمكانات في حفظ الوثائق والصور وتنظيمها وإتاحتها.

كما قام الوفد بجولة في عدد من أقسام المركز، شملت معرض «مسيرة العطاء»، إذ تعرّف إلى الدور الرائد الذي قام به جمعة الماجد في جمع الكتب والمخطوطات، والاتفاقات التي وقّعها المركز مع عدد من المؤسسات والمكتبات الثقافية العالمية، وزار الوفد قاعة المراجع، وتعرّف إلى الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين، واختُتمت الجولة بزيارة قسم المكتبات الخاصة، حيث اطّلع الوفد على أبرز المكتبات الخاصة التي يقتنيها المركز، وما تضمه من مجموعات نفيسة ونادرة.

وأعرب وفد معهد الشارقة للتراث عن شكره وتقديره لمركز جمعة الماجد، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.