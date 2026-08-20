«دبي بلس» تطل بحكايات حصرية.. دراما ورومانسية وخيارات متنوعة

كشفت منصة «دبي بلس»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إثراء مكتبتها بمجموعة من المسلسلات والإنتاجات الدرامية الحصرية، ما يعكس حرص المنصة على تقديم تجربة مشاهدة متكاملة، تتيح للجمهور متابعة قصص محلية وخليجية وعالمية مختلفة، ضمن محتوى هادف وآمن ومتجدد يلبي اهتمامات مختلف أفراد الأسرة، وتجمع الأعمال الجديدة بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والجريمة والغموض والرومانسية، وتتميز بتنوع موضوعاتها وحكاياتها المستمدة من بيئات وثقافات مختلفة، ما يمنح الجمهور خيارات أوسع وتجارب مشاهدة متنوعة.

وفي هذا الإطار، تستعد «دبي بلس» لعرض عملين جديدين خلال سبتمبر المقبل، أولهما المسلسل الإسباني «لغز الكروموسوم»، المُستلهَم من المسلسل التشيلي «Cromosoma 21»، وتدور أحداثه حول قضية قتل يُعثر فيها على شاب من ذوي «متلازمة داون» في مسرح الجريمة، وتتولى المحققة، ماريانا إنريكيز، مهمة كشف ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كان الشاب شاهداً أم مشتبهاً فيه، ويشارك في بطولة المسلسل سيباستيان سولورزا، وفالنتينا موهر، وغاستون سالغادو.

كما ستعرض المنصة أيضاً مسلسل «لافيفوريتا» (La Favorita 1922)، الذي تدور أحداثه حول «إلينا»، التي تترك وراءها حياة زوجية قاسية، وتنتقل إلى مدريد لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها عبر افتتاح مطعم برفقة صديقتها، في عمل يمزج بين الدراما الاجتماعية والرومانسية، ويشارك في بطولته فيرونيكا سانشيز، وأندريا دورو، ولويس فرنانديز، وماريبيل سالاس.

وإلى جانب هذه الأعمال، تضم قائمة أعمال «دبي بلس» الحصرية مجموعة من الإنتاجات الإماراتية والخليجية والعالمية، من بينها المسلسل الإماراتي «33»، الذي يدور حول «عائشة» التي تصحو من غيبوبة استمرت 33 عاماً لتكتشف أن دبي أصبحت مختلفة تماماً عن المدينة التي عرفتها، وبين صدمة الزمن ومحاولات التكيّف مع الواقع الجديد، تبدأ عائشة رحلة إنسانية تحمل كثيراً من المفارقات والمواقف الدافئة. ويشارك في بطولة العمل كل من هيفاء حسين وعمر الملا ومرعي الحليان وآلاء شاكر وسيف زهران.

ويستعيد المسلسل الإماراتي «دارا» قصة غرق سفينة «دارا» قبالة سواحل دبي في ستينات القرن الماضي، في معالجة درامية تستحضر تفاصيل الحدث ضمن أجواء مشوقة، ويشارك في بطولة المسلسل عبدالله بن حيدر وهمام أيمن رضا وليلى المقبالي وحبيب غلوم وأحمد عبدالله وراما زين العابدين.

بينما تتجلى جماليات الكوميديا الاجتماعية في مسلسل «ترند»، الذي يلعب بطولته جابر نغموش وسعيد سالم وهدى الغانم. وتدور أحداثه حول يوميات رجل متقاعد، يحاول مع أصدقائه وجيرانه مواكبة العالم الرقمي، والبحث عن النجاح السريع عبر مشاريع تفوق خبرتهم، لتتحول محاولاتهم إلى مواقف ساخرة تكشف الفروق بين الأجيال.

وتتسع خيارات المشاهدة الخليجية لتشمل أعمالاً تجمع بين الكوميديا والغموض والدراما، من بينها المسلسل الكويتي الكوميدي «البشتختة» الذي تدور أحداثه حول «ناجح»، الشاب الذي يرث عن والده «بشتختة» قديمة، سرعان ما يكتشف أنها تحمل الكثير من الألغاز وأسرار الماضي، فيما يقدم مسلسل «كارما» دراما مشوقة، تدور خلف واجهة الاستقرار الظاهري لعائلة أرستقراطية، حين يسقط الخلاف بين الشقيقتين «كارما» و«فلك» أقنعة المحبة، وتصبح الأسرار والغدر وسيلتين للبقاء. ويشارك في بطولة العمل نور الدليمي وزينب بهمن وعبدالله التركماني وروان مهدي ومرام البلوشي وفؤاد علي.

ويمتد التنوع في مكتبة «دبي بلس» إلى مجموعة من الأعمال العالمية، من بينها الدراما الأسترالية (Fake)، التي تدور حول كاتبة ناجحة تقع في حب رجل وسيم تعرفت إليه عبر تطبيق، لتكتشف تدريجياً أنه محتال عاطفي يخفي حقيقة شخصيته وحياته. ويشارك في بطولة العمل آشير كيدي وديفيد وينهام. كما تقدم المنصة مسلسل (Love Rat)، من بطولة سالي ليندسي، وجيرالد كيد، ونيل موريسي، ويروي قصة «إيما»، التي تعيش علاقة عاطفية سريعة في قبرص مع مالك فندق يدعى «نيكو»، قبل أن تتحول الرحلة إلى كابوس حين تكتشف أنها وقعت ضحية احتيال.

كما تواصل «دبي بلس» تقديم مجموعة من الأعمال التركية، وفي مقدمتها مسلسل «القبيحة»، الذي يحكي قصة «مريم تونالي» التي نشأت بعد فقدان عائلتها في كنف صديقة والدتها، وظل حبها لـ«قادير» ثابتاً رغم السنوات، قبل أن يكشف لقاؤهما مجدداً عن أسرار ومواجهات تختبر الحب والطموح والانتماء. ويشارك في بطولة المسلسل ديريا بينار أك وتشاغلار أرطغرل وباشاك غومولجينلي أوغلو وأولغون توكر وباران بولوكباشي وتشيتين تيكيندور.

وكذلك مسلسل «طبيب البلدة»، الذي يروي حكاية جراح موهوب يختفي بعد واقعة صادمة، ثم يعود بهوية جديدة ليقود فريقاً طبياً في مستشفى صغير، حيث تتقاطع تجربته مع الطبيب الشاب «عمر» والدكتورة «ليلى» وسط تحديات إنسانية ومهنية متلاحقة. ويضم العمل في بطولته كلاً من أوزان أكبابا ودينيز جان أكتاش وهازال سوباشي وفيلدان أتاسيفر.

أما مسلسل «الحلقة»، فيأخذ الجمهور إلى أجواء الجريمة والغموض، من خلال قصة رجلين يتحدان في مواجهة تنظيم سري يحمل الاسم نفسه، وسط عالم من المؤامرات وتصفية الحسابات والأسرار المتوارثة، وهو من بطولة سيركان تشاي أوغلو، وهاندا أرتشيل، وكان يلدرم، وهازال سوباشي.

قائمة طويلة

تكتمل خيارات المشاهدة على منصة «دبي بلس» بمجموعة من الأعمال العربية والخليجية المتوافرة ضمن مكتبة «دبي بلس»، من بينها المسلسلات العربية «روز»، و«ديبو»، و«بيت الأحلام»، و«لانش بوكس»، التي تقدم حكايات اجتماعية وإنسانية بطابع درامي وكوميدي، ويتابع المسلسل الخليجي «وينك من زمان» رحلة «طلال» بعد دخول «دلال» إلى حياته، وهو من بطولة ناصر الدوسري وفرح الصراف وزينب بهمن، وتضم القائمة كذلك مسلسل «حياتي حبيبي» من بطولة الفنان حسن البلام، والدراما الخليجية «فضة»، والمسلسل الكويتي «عبر الأثر».

. الأعمال تتميز بتنوع موضوعاتها، وحكاياتها المستمدة من بيئات وثقافات مختلفة، ما يمنح الجمهور تجارب مشاهدة متنوعة.

. «المنصة» تواصل تقديم مجموعة من الأعمال التركية، وفي مقدمتها مسلسل «القبيحة»، الذي يحكي قصة «مريم تونالي».

. مسلسل «لغز الكروموسوم» يدور حول قضية قتل، يُعثر فيها على شاب من ذوي «متلازمة داون» في مسرح الجريمة.