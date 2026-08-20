«الأيام المسرحية» تستعد للدورة الجديدة

عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، أمس، اجتماعها الأول في قصر الثقافة، تحضيراً للدورة الـ36 من التظاهرة الفنية الثقافية التي تتبارى فيها الفِرَق الإماراتية، وتشهد أنشطة فكرية ونقدية وورشاً تدريبية.

وأشارت اللجنة إلى أن الدورة الجديدة ستنظم خلال الفترة من 17 إلى 24 مارس المقبل، إذ ستبدأ تلقي المشاركات من الفرق المسرحية المشهرة حتى 30 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن أيام الشارقة المسرحية أُسست عام 1984، وإلى جانب المسابقة الرسمية للعروض، تشهد مجموعة من الأنشطة المصاحبة، من بينها: جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، وجائزة الشخصية المحلية المكرمة، والملتقى الفكري، وملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي.