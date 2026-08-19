إصدارات 91 دار نشر تُزيّن رفوف «منصة»

تواصل شركة منصة للتوزيع توسيع حضورها في معارض الكتاب المتخصصة، من خلال مشاركتها في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 23 الجاري، عبر جناح يضم إصدارات 91 دار نشر إماراتية، في خطوة تعكس تنامي دور الشركة في دعم حركة توزيع الكتاب الإماراتي والعربي خارج أسواقه المحلية.

ويقدّم جناح «منصة» لزوّار المعرض تجربة معرفية غنية عبر عرض 481 عنواناً، تضم في مجموعها 1717 كتاباً، تتنوع بين الإصدارات الأدبية والثقافية والفكرية وكتب الأطفال، بما يفتح أمام الجمهور نافذة واسعة على أحدث نتاجات دور النشر المشاركة، ويجمع ملامح المشهد الثقافي العربي في مساحة واحدة نابضة بالمعرفة.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز حضور الكتاب العربي دولياً، وقّعت «منصة للتوزيع» على هامش المعرض مذكرة تعاون مع «بيت الكتاب العربي» - أكدم ستور، إحدى مؤسسات التوزيع المتخصصة في تركيا.

وقال مدير عام شركة منصة للتوزيع، راشد الكوس: «يُقاس نجاح أي منظومة توزيع بقدرتها على إيصال أكبر عدد ممكن من الإصدارات إلى القراء، وإيجاد فرص جديدة للناشرين للوصول إلى أسواق مختلفة، ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تكون مشاركاتنا في معارض الكتاب امتداداً لرسالتنا في دعم صناعة النشر، وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي والعربي في المحافل الثقافية المتخصصة».