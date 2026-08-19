مكتبات الشارقة.. 133 ألف زائر في «عام المئوية»

سجلت «مكتبات الشارقة العامة» أكثر من 188 ألف زيارة، منذ بداية 2025 حتى نهاية النصف الأول من 2026، ونفذت خلال الفترة 555 برنامجاً وفعالية ثقافية ومعرفية ومجتمعية، بينما تجاوز تداول المواد المكتبية 307 آلاف عملية، في مؤشرات تعكس تعدد أوجه استفادة الجمهور من المكتبات، من زيارة فروعها والمشاركة في برامجها إلى الاستفادة من مجموعاتها ومصادرها المعرفية.

وتأتي هذه الحصيلة عبر عامين شهدا مواصلة تطوير تجربة المكتبات وخدماتها، إذ شكّل 2025 محطة خاصة مع الاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس مكتبات الشارقة، بينما سجل النصف الأول من 2026 استمرار الإقبال على المكتبات وبرامجها وتداول مجموعاتها.

وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي: إن «هذه المؤشرات تعكس تنامي حضور المكتبات، بوصفها فضاءات حية للتعلم والتفاعل المجتمعي، فالإقبال المتزايد على الفعاليات، وارتفاع معدلات تداول المواد المكتبية، واستخدام الموارد الرقمية، كلها تؤكد أن أفراد المجتمع ينظرون إلى المكتبة باعتبارها شريكاً في التعلم المستمر، ومنصة تتيح الوصول إلى المعرفة بصيغ متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات».

وأضافت: «نعمل في مكتبات الشارقة على تطوير تجربة متكاملة تجمع بين الكتاب والأنشطة الثقافية والخدمات الرقمية، بحيث يجد كل زائر ما يلائم اهتماماته واحتياجاته، سواء كان قارئاً، أو طالباً، أو باحثاً، أو أسرة تبحث عن تجربة معرفية مشتركة، فنجاح المكتبة اليوم يقاس بقدرتها على أن تكون جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع».

وخلال 2025، استقبلت مكتبات الشارقة العامة أكثر من 133 ألف زائر، ونفذت 388 برنامجاً وفعالية ثقافية ومعرفية ومجتمعية، شارك فيها أكثر من 22 ألف شخص، بينما تجاوز عدد عمليات تداول للمواد المكتبية 208 آلاف عملية.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات السرد القصصي، ونوادي القراءة، واللقاءات مع الكتّاب، والفعاليات المجتمعية، والجلسات المخصصة للوصول والشمولية، كما شهد عام المئوية تعاوناً مع مواقع ومؤسسات ثقافية وتعليمية ومجتمعية في الإمارة ضمن محاور تناولت البدايات الأدبية، والحضارة الثقافية، وآفاق الأدباء والشعراء، والاستدامة الثقافية.

وعلى مستوى المجموعات والخدمات، أضافت المكتبات خلال 2025 نحو 27 ألف مادة جديدة إلى مجموعاتها، وبلغ عدد العضويات النشطة أكثر من 16 ألف عضوية، كما سجلت الموارد الإلكترونية أكثر من 421 ألف عملية بحث، إلى جانب عشرات الآلاف من المشاهدات عبر منصة «PressReader»، بما يعكس استخدام الجمهور للمصادر الرقمية إلى جانب المجموعات المطبوعة.

وخلال النصف الأول من 2026 استقبلت مكتبات الشارقة العامة 55 ألفاً و703 زوار، ونفذت 167 برنامجاً وفعالية شارك فيها 8526 شخصاً، كما سجلت 98 ألفاً و991 عملية تداول للمواد المكتبية.