شقيق الأميرة ديانا يتعهد: حان وقت كشف الحقيقة

يعتزم تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة البريطانية ​الراحلة ديانا، إصدار كتاب عن حياتها، متعهداً ‌بكشف الحقيقة ​عن حياتها قبيل الذكرى الـ30 لوفاتها.

ولقيت ديانا، الزوجة الأولى للملك تشارلز، حتفها في أغسطس آب 1997 عن 36 عاماً، عندما تحطمت السيارة التي كانت تقلها برفقة صديقها دودي الفايد داخل نفق في ⁠باريس، أثناء محاولتها الإفلات من مصورين كانوا يلاحقونها على دراجات نارية.

ومن المقرر أن يصدر الكتاب، الذي يحمل عنوان «سوان سونج: ديانا، ماي سيستر» (أغنية البجعة: ديانا، أختي) ‌الشهر المقبل في بريطانيا قبل طرحه عالمياً. ويروي سبنسر، المعروف باسم إيرل سبنسر، قصة شقيقته من منظوره الشخصي ‌بحسب الناشر مايكل جوزيف، التابع لدار نشر «بنجوين راندوم ‌هاوس».

وقال سبنسر في بيان: «مع اقتراب الذكرى الـ30 للوفاة المأساوية لديانا، وجدت نفسي ‌مرة أخرى أمام سيل من الطلبات لإجراء مقابلات للحديث عن أختي».

وأضاف: «أقنعني ​هذا بأن أدون ‌أفكاري وذكرياتي ​بنفسي، مرة واحدة وإلى الأبد، بدلاً ⁠من الشعور بالانزعاج من قراءة آراء الآخرين مرة أخرى، التي يستند كثير منها إلى أكاذيب أصبحت مقبولة ​بمرور ⁠الوقت».

وأصبحت ديانا ⁠أكثر امرأة تتجه إليها عدسات المصورين في العالم بعد زواجها من تشارلز في حفل زفاف مهيب عام 1981. ⁠ومع ذلك، تدهورت العلاقة بين الزوجين وانتهت بالانفصال عام 1996. وفي جنازتها، ألقى سبنسر كلمة تأبين شهيرة وجه فيها انتقادات حادة إلى العائلة المالكة.

وتابع سبنسر: «يهدف هذا الكتاب إلى رواية الحقيقة عن ديانا من منظور ‌شقيقها، تماماً كما حاولت أن أفعل عندما تحدثت في جنازتها. وكما ​فعلت في كلمتي خلال التأبين، أود أن أتحدث نيابة عنها بطريقة إيجابية وصريحة».

فيما قال دانيال بونيارد، مدير النشر في دار «بنجوين راندوم هاوس»، إن الكتاب «سيحمل أهمية ​تاريخية».

